Tre Valli Varesine donne 2023, Liane Lippert vince in solitaria, terza Elisa Balsamo

La Tre Valli Varesine femminile parla tedesco. Liane Lippert della Movistar arriva a braccia alzate sul traguardo lombardo, arrivando da sola avanti alla danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) ed Elisa Balsamo (Lidl-Trek), rimaste attardate nei chilometri finali. Molto merito va alla squadra spagnola, che ha lavorato al meglio soprattutto nel finale.

Tanti i tentativi nei primi chilometri di corsa, il primo approccio di fuga è di Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria), Noemi Lucrezia Eremita (GB Junior Team Piemonte) e Scarlett Souren (Parkhotel Valkenburg), le tre toccano i due minuti di margine inseguite poi da Tjasa Susnik (BTC City Ljubljana Scott) e Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo), che però partono troppo lontane.

La fuga si sfalda sul primo passaggio in via Sacco, con l’olandese Souren che lascia indietro le compagne di fuga ma venendo poi ripresa attorno a metà gara. Ci pensa poi Esmée Peperkamp (dsm-firmenich) a mettere alla frusta il gruppo, venendo inseguita tra le altre da Gaia Realini (Lidl-Trek) ed Evita Muzic (FDJ-Suez); ma nemmeno questo tentativo ha successo, con il gruppo che si ricompatta sui -20.

La Movistar prende il comando delle operazioni e asfaltano la strada per la sparata di Lippert negli ultimi chilometri: ci provano Elisa Balsamo, Francesca Barale (dsm-firmenich)e Cecile Uttrup Ludwig a starle dietro, ma è troppo tardi per riprendere la teutonica, che si prende il quarto successo stagionale. Dietro è volata per la piazza d’onore, con la danese che batte Balsamo mentre Barale rimane ai piedi del podio.

Foto: LaPresse