Tennis, Rafael Nadal: “Non posso dire ora se tornerò in Australia. Sono su un terreno sconosciuto”

Durante un evento pubblicitario a Madrid, Rafael Nadal è tornato a parlare della propria condizione fisica in vista del rientro alle competizioni, che però non si sa quando avverrà. E lo stesso mancino di Manacor, fermo dagli Australian Open di inizio anno, non è in grado di dare un reale orizzonte degli eventi in relazione a questa prospettiva, come ha raccontato a un evento pubblicitario al quale era presente Marca, che ha raccolto alcune dichiarazioni.

Così l’ex numero 1 del mondo: “Sto allenandomi di più da circa un mese, ma vado avanti giorno per giorno. Voglio capire se ho la possibilità di incrementare l’intensità poco a poco. La pressione è sempre stata la mia personale, sono sempre stato molto esigente con me stesso“.

Sulle precedenti dichiarazioni del direttore del primo Slam dell’anno, Craig Tiley, il 14 volte vincitore del Roland Garros afferma: “La mia prima idea sarebbe di tornare in Australia, ma non posso dirlo adesso. Ora mi posso allenare un pochino di più. Ho meno dolore, ma ho sempre fastidi. Se avessi meno dolori potrei dare una data, ma ora non posso“.

Infine, un’analisi delle prospettive: “Sono sulla strada giusta, ma sono su un terreno sconosciuto perché è una lesione che non ho mai avuto prima. Nonostante questo, non vedo l’ora di tornare. Vorrei poter sapere quando tornerò, ma non è così. Ho già provato a tornare per la stagione sul rosso, ma non ce l’ho fatta“.

Foto: LaPresse