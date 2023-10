Tennis, Puppo: “Sinner terzo favorito per le Finals. Con Federer sarebbe stata dura per Alcaraz”

Nuova puntata di Tennismania sul canale YouTube di OA Sport con Dario Puppo. Il telecronista di Eurosport si è soffermato sulla partita tra Grigor Dimitrov e Carlos Alcaraz, ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai vinto dal bulgaro in rimonta: “Sono proprio contento di avere avuto il tempo di godermi questa partita per due set abbondanti ed è stato stupendo perché vedere due attaccanti così è stato molto bello, anche se definirli attaccanti è sbagliato. Dimitrov è attaccante perché è più vicino alla linea di fondo campo rispetto alla sua carriera, comunque ha fatto tre semifinali in tre Slam diversi, è stato numero 3 del mondo e ha vinto le Finals nel 2017. Contro Alcaraz andava di brutto sotto e invece è stata una splendida partita. Come ha fatto il break a inizio partita nel primo giocando quel doppio rovescio, prima il taglio e poi a tutto braccio“.

Il giornalista ha poi proseguito: “Oggi ha fatto vedere tutto il suo repertorio. Alcaraz è stato esaltante nei quattro game di fine primo set e pensavo che Dimitrov non ce la facesse, invece ha continuato a spingere col dritto. Alcaraz ha avuto difficoltà fisiche dopo gli US Open dell’anno scorso e non è riuscito subito a ritornare su quei livelli, poi appena è rientrato… Lui è così, fa le abbinate: fa due tornei in cui li vince o fa vittoria e finale. Sotto il calzoncino sinistro c’è ancora una fasciatura e penso che incida anche l’aspetto mentale, nelle ultime due stagioni non è riuscito a esprimersi al meglio nelle indoor. Rublev ha già vinto un Masters 1000 e potrebbe replicare a Shaghai, ma non sarà così semplice. Shelton-Korda? Penso vinca Korda”.

Dario Puppo ha lanciato un parallelismo molto interessante: “Nel vedere il gioco che ha espresso Dimitrov mi è salita la nostalgia. A chi posso riferirmi? Come dice il professor Bottazzi, Dimitrov non è mai stato baby Federer, ma proprio perché non c’è più Federer e vedere Dimitrov avvicinarsi a una versione che può essere… È un po’ come la torta Barozzi e poi c’è il tipo Barozzi: la Barozzi c’è l’ha soltanto chi l’ha registrata, Federer è Federer. Se si fossero incontrati Alcaraz e Federer cosa sarebbe successo? Sarebbero stati due attaccanti con versioni un po’ diverse, ma cosa sarebbe stato? Che partita sarebbe stata? Pensando al miglior Federer penso che sarebbe stata duretta per Alcaraz. Sono diversi tornei che non vince, l’asticella si è alzata, stanno uscendo nuovi protagonisti“.

Poi un passaggio sul finale di stagione di Sinner: “A inizio stagione c’erano stati Alcaraz e Rune che avevano fatto grandi risultati ai Masters 1000 e si guardava Sinner nell’angolino come se fosse in castigo perché non aveva ancora vinto i 1000. A Shanghai si interrompe la striscia di finali raggiunte da almeno uno di questi tre nei 1000 di quest’anno. Tornando su Alcaraz, non lo stanno criticando in Spagna e non c’è nessuno che lo prende di mira come succede da noi con Jannik. Sinner per me va considerato come il terzo favorito per le Finals e potrebbe anche trovarsi in un gruppo dove Zverev può essere insidioso e magari con Alcaraz in semifinale. Se si gestisce bene puntando direttamente su ATP Finals e Coppa Davis dopo Vienna, potrebbe diventare interessante anche per la situazione difficile di Alcaraz“.

Dario Puppo si è poi soffermato anche sul settore femminile: “Chi non ha perso oggi è Jasmine Paolini. Terza vittoria contro una top-10. Qualcuno potrà dirmi “Garcia, di cosa parliamo?”, ma l’ha vinta e con quattro match point annullati. Anche nel torneo precedente aveva fatto bene. Ci sono tre giocatrici italiane che sono state già capaci di entrare nelle 30, Trevisan addirittura nelle 20 cosa che non è mai successo a Camila Giorgi, che non sarà in Billie Jean King Cup. Proprio riguardo alla BJK Cup ho apprezzato il messaggio educato di Sara Errani. Penso che se non hai un big (perché Giorgi non è Berrettini o Sinner) e un capitano di lungo corso (Garbin non ha grande esperienza), una come Sara Errani avrebbe fatto comodo. Le ragazze stanno crescendo: magari c’è chi ha più problemi negli Slam come Paolini, Cocciaretto ha fatto due terzi turni negli Slam, brava anche Bronzetti, Trevisan ha fatto un quarto e una semifinale al Roland Garros, hanno sfruttato le opportunità che hanno avuto“. Di seguito il VIDEO integrale della puntata di Tennismani con Dario Puppo.

Foto: Lapresse