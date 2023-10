Tennis, Mats Wilander evidenzia un problema di Carlos Alcaraz

Che cosa sta succedendo a Carlos Alcaraz? La domanda ci può stare relativamente alle ultime sconfitte dello spagnolo nel massimo circuito internazionale del tennis. Dopo il ko in semifinale contro Daniil Medvedev agli US Open (semifinale), l’iberico aveva deciso di prendersi una pausa, decidendo di saltare la settimana di Coppa Davis. Una defezione che ha reso assai difficoltoso il percorso della Spagna nel Round Robin ed è arrivata, infatti, una clamorosa eliminazione.

Alcaraz voleva essere pronto per la trasferta asiatica, con l’obiettivo di fare il pieno di punti e di mettere sempre più nel mirino il primato della classifica mondiale. Il campo però ha dato esiti diversi: in semifinale a Pechino c’è stata la battuta d’arresto per mano di Jannik Sinner, mentre a Shanghai quella contro Grigor Dimitrov negli ottavi del Masters1000.

Per un giocatore di questo calibro, qualcosa di diverso a cui aveva abituato, specialmente pensando al suo trionfo a Wimbledon. A detta di Mats Wilander, ex tennista di altissimo livello e attuale commentatore di Eurosport, c’è un motivo per cui Carlitos stia facendo più fatica.

“Una delle sue grandi virtù è la capacità di divertirsi in campo, mostrando un sorriso nei momenti di tensione. Da quando ha vinto a Londra, ha perso tutto questo e lo si vede giocare molto più teso“, ha detto Wilander (Fonte: Tennis365). Un Alcaraz che quindi non riesce più a trovare allegria nel suo modo di giocare? Vedremo come chiuderà l’annata. Il suo programma prevede la disputa dei tornei di Basilea, Parigi-Bercy e delle ATP Finals a Torino.

