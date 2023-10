Tennis, Martina Trevisan ko in semifinale ad Hong Kong: Siniakova si giocherà il titolo con Fernandez

Niente finale per Martina Trevisan. La tennista azzurra capitola nel penultimo atto del torneo di Hong Kong al cospetto della ceca Katerina Siniakova, al momento numero 85 al mondo (ma certa dell’ingresso in top 60 con questo risultato) con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e mezza. Troppi problemi palesati dalla toscana, soprattutto al servizio, troppo ballerino e poco profondo per tenere sotto controllo la fisicità della sua avversaria, che si giocherà il titolo con Leylah Fernandez.

L’avvio della partita è molto nervoso, con i servizi che non sono assolutamente un fattore, anzi risultano quasi un peso. Se la ceca fa proprio fatica a costruirsi il punto quando lo scambio parte dalla sua metà campo, anche a causa di un lancio di palla quantomeno rivedibile, l’azzurra invece non si crea vantaggio, rendendo gli scambi laboriosi e difficili da gestire sulla potenza di Siniakova. Martina difatti parte meglio imbastendo un tentativo di fuga sul 3-1 e servizio, ma le sue difficoltà si palesano quando perde altre due volte in fila la battuta, permettendo all’avversaria di passare a condurre fino al 6-4 con cui si chiude il primo set.

I turni di servizio di Martina continuano ad essere una vera e propria sofferenza. L’azzurra si salva nel primo gioco, ma l’inevitabile sembra solo rimandato, poiché quando lo scambio parte dalla sua metà campo i game si allungano a dismisura con i colpi da fondo di Siniakova che prendono il sopravvento. Terzo e quinto gioco sono così per la ceca, che si invola sul 4-1 e servizio. La numero 85 al mondo stacca il cervello e perde metà del proprio margine, prontamente ricostruito subito dopo, per andare a servire per il match. Siniakova sale 40-0, ma un po’ di braccino apre un minimo spiraglio a Trevisan che annulla due palle match e si costruisce lo scambio per i vantaggi, ma il suo dritto a sventaglio finisce in corridoio.

Tanti rimpianti per Martina, che quest’oggi ha praticamente avuto il servizio contro: 54% di punti con la prima (27/50), solo il 32% con la seconda (6/19) ed un’infinità di palle break concesse, diciotto in nove giochi in battuta. In questo modo non è mai riuscita a prendere il controllo dello scambio, ritrovandosi spesso in balia di un’avversaria che, alla fin fine, non è parsa davvero insormontabile per qualità di gioco espressa.

