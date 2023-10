Tennis, Jannik Sinner primeggia nella risposta a livello ATP: un dato significativo

Non scopriamo certo l’acqua calda, ma il dato è significativo. Non ci sono dubbi, infatti, che Jannik Sinner sia in possesso di colpi in risposta di primissimo livello. Lo si è notato nelle sua partite vinte nel corso dell’anno, specie nei suoi tre tornei stagionali messi in bacheca. Il tempo di impatto con la palla di Jannik è qualcosa di eccezionale e spesso e volentieri con tali fondamentali l’altoatesino è stato in grado di compensare qualche incertezza al servizio.

Ne aveva parlato anche Jimmy Connors nel suo Podcast “Advantage Connors“, sottolineando quanto Sinner sia tra quei giocatori che, una volta perso il servizio, abbia la mentalità di andarsi a riprendere subito quanto tolto in precedenza. Un approccio dettato dalle caratteristiche del tennista altoatesino, che sono confermate dai numeri.

Jannik, infatti, secondo le classifiche stagionali dell’ATP, è tra i migliori tre giocatori alla risposta, se si tiene conto della classifica che combina i vari parametri, con un valore di Return Rating di 160.8, preceduto da Daniil Medvedev (166.1) e da Carlos Alcaraz (162.0) e davanti a Novak Djokovic (159.1).

Entrando nello specifico il nostro portacolori è nella top-5 della classifica dei punti vinti in risposta alla prima di servizio dell’avversario (5° con il 33.1%) e svetta in quella relativa ai quindici conquistati in risposta alla seconda in battuta della controparte. La percentuale è di 54.9% davanti a Djokovic (54.8%) a Medvedev (54.2%) e ad Alcaraz (53.8%). Numeri che si giustificano anche per l’impostazione del giocatore italiano di essere sempre molto aggressivo nel caso in questione, non dando spesso tempo al rivale di fare gioco.

Foto: LaPresse