Tennis, Jannik Sinner non sarà al torneo di Anversa: la decisione del n.4 del mondo

Jannik Sinner domani sarà in campo contro lo statunitense Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai (Cina). L’altoatesino (n.4 del mondo), dopo aver vinto l’ATP500 di Pechino, cercherà di proseguire nel percorso anche in quest’altro evento, dovendo battere nel caso specifico il temibile americano contro cui non ha mai giocato.

Un Sinner che però, già qualificato alle ATP Finals, cercherà di programmare al meglio il finale di stagione in maniera da arrivare al meglio ai traguardi più importanti: il Master a Torino e le Finals di Coppa Davis a Malaga. Sono queste le scadenze che interessano maggiormente Jannik ed è per questo che qualcosa potrebbe cambiare nella sua programmazione.

L’azzurro, infatti, risulta iscritto ancora all’ATP250 di Anversa, in programma la prossima settimana. Un torneo che lo vide vincitore nel 2021, nella Finale contro Diego Schwartzman, ma non ci sarà. Sinner, infatti, si è espresso in conferenza stampa nel corso della trasferta asiatica: “Il programma è Shanghai, poi proverò a giocare a Vienna e Parigi. Questo è davvero tutto. Vediamo. Può darsi che un paio di cose possano cambiare, ma queste sono le mie intenzioni. Questo è anche ciò a cui stava pensando la mia squadra“.

Da verificare a questo punto la sua presenza a Vienna prima del 1000 di Parigi-Bercy e degli eventi a chiusura del 2023.

CALENDARIO JANNIK SINNER

16-22 ottobre ATP250 Anversa

23-29 ottobre ATP500 Vienna

30 ottobre-5 novembre Masters1000 Parigi-Bercy

12-19 novembre ATP Finals a Torino

21-26 novembre Finals Coppa Davis a Malaga

