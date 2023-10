Tennis, Flavio Cobolli: “Mi ispiro ad Alcaraz e Sinner, devo migliorare nel mio essere professionista”

La top-100 nel mirino. Flavio Cobolli ha questo obiettivo nel breve periodo e cercherà di centrarlo entro la fine del 2023. Il tennista romano si è imposto per la seconda volta a livello Challenger e l’ha fatto a Lisbona (Portogallo), piegando nell’atto conclusivo il libanese Benjamin Hassan con il punteggio di 7-5 7-5, in un torneo sulla terra rossa con un montepremi di 73.000 €.

Un risultato che ha permesso a Cobolli di scalare la classifica e di portarsi al n.108 (virtualmente). Dopo quindi l’affermazione a Zadar nel 2022 contro il polacco Daniel Michalski, è arrivata la doppietta, frutto dei miglioramenti tecnici che nella settimana si sono evidenziati. Un tennista che, finora, è stato in grado di esprimere il proprio meglio sul rosso, ma è chiaro che l’obiettivo sia quello di essere più efficace anche sul duro.

“Sto cercando di avere un approccio diverso al tennis, prendendo ispirazione da giocatori come Alcaraz e Sinner. Devo migliorare ancora in tante cose e nell’allenamento. In sostanza, devo curare maggiormente preparazione, alimentazione e riposo. Tutto quello che significa essere un professionista“, ha affermato Cobolli in conferenza stampa.

Cobolli. “I took life easier than players like Alcaraz or Sinner. I have to improve on that and go 100% in practice, eating, sleeping. All those things”. pic.twitter.com/lmSPZ4ux4w

— José Morgado (@josemorgado) October 8, 2023