Tennis, gli italiani in campo la prossima settimana: Sonego a Stoccolma, tante azzurre a Monastir

Settimana un po’ particolare, per varie ragioni, quella che sta per arrivare in relazione al tennis italiano. Potevano esserci motivi d’interesse molto elevati soprattutto in campo maschile, ma sono stati i forfait a dominare la scena, tutti per motivi ben più che giustificabili perché, seppur non citati, sostanzialmente palesi.

In particolare, Jannik Sinner avrebbe dovuto scendere in campo ad Anversa, torneo che ha vinto nel 2021, ma dopo aver conquistato l’ATP 500 di Pechino ed essersi fermato agli ottavi nel Masters 1000 di Shanghai ha preferito prendersi un momento di pausa prima della volata finale che porterà a Vienna, Parigi-Bercy, Torino (Finals) e Coppa Davis. Forfait anche di Matteo Arnaldi, alla prima vera volta in un finale di stagione sul circuito maggiore. Non ci sono così azzurri, almeno in tabellone principale; le qualificazioni vedono iscritto Giulio Zeppieri.

A Stoccolma, invece, presenza di Lorenzo Sonego decisamente non in dubbio, con il torinese che molto difficilmente avrà i galloni di testa di serie in un evento nel quale è prevista la presenza del danese Holger Rune, pur se in deciso calo rispetto alla prima parte di 2023. Nulla da fare, invece, per Matteo Berrettini: inizialmente iscritto, si è cancellato, rinviando ulteriormente il proprio rientro dopo l’infortunio degli US Open. Nelle qualificazioni c’è Andrea Vavassori, che se la vedrà con il libanese (già più volte passato alla storia tennistica del suo Paese) Benjamin Hassan. Nessuna presenza italiana nel 500 di Tokyo (i due tornei sopracitati, invece, sono 250).

In campo femminile, una presenza in quel di Cluj-Napoca, in Romania: è quella di Elisabetta Cocciaretto, destinata anche ad essere testa di serie. Ufficialmente iscritte all’altro 250 di Monastir, in Tunisia, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Sara Errani, Martina Trevisan e Jasmine Paolini; resta da vedere, per queste ultime due, se ci sarà la conferma della presenza visto l’avanzamento dell’una a Hong Kong e dell’altra a Zhengzhou. Certezza assoluta è il tentativo di Camilla Rosatello di passare le qualificazioni.

Foto: LaPresse