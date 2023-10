Tennis, chi si qualifica alle ATP Finals? Sinner a Torino con i super big, bagarre per tre posti: la classifica

Quattro tennisti si sono già matematicamente qualificati alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori giocatori al mondo. Il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e il nostro Jannik Sinner hanno ufficialmente staccato il biglietto per la kermesse che andrà in scena al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. Il quinto tagliando è nei fatti già nelle mani del russo Andrey Rublev, a cui manca soltanto l’aritmetica certezza per poter festeggiare.

Per gli ultimi tre posti è scattata una bagarre entusiasmante che ci terrà compagnia nelle prossime settimane. Ricordiamo che la qualificazione è determinata dalla ATP Race, ovvero la graduatoria internazionale che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante l’anno solare in corso. Il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente impegnato ad Anversa, è sesto con 3.615 punti e alle sue spalle si piazza il tedesco Alexander Zverev, con 3.415 punti dopo l’eliminazione subita a Tokyo.

Il danese Holger Rune ha perso agli ottavi di finale a Stoccolma ed è ottavo con 3.110 punti, appena davanti allo statunitense Taylor Fritz, che deve giocare gli ottavi di finale a Tokyo. Sono invece più indietro il norvegese Casper Ruud (2.815), il polacco Hubert Hurkacz (2.755), lo statunitense Tommy Paul (2.595) e l’australiano Alex de Minaur (2.550). Tsitsipas sembra avere fatto uno scatto importante, Zverev ha un piccolo vantaggio su cui fare affidamento, Rune potrebbe subire il sorpasso da Fritz già questa settimana, Ruud non è nel suo miglior momento, mentre Hurkacz ha vinto il Masters 1000 di Shanghai e si è rilanciato.

Diamo uno sguardo al calendario dei prossimi appuntamenti, dove verranno messi in palio gli ultimi punti della stagione: nella settimana in corso si disputano l’ATP 500 di Tokyo, l’ATP 250 di Stoccolma e l’ATP 250 di Anversa; nella settimana del 23-29 ottobre sono in programma l’ATP 500 di Vienna e l’ATP 500 di Basilea; dal 30 ottobre al 5 novembre andrà in scena il Masters 1000 di Parigi-Bercy; dal 5 novembre all’11 novembre si disputeranno l’ATP 250 di Metz e l’ATP 250 di Sòfia, ultimi tornei prima delle ATP Finals.

CLASSIFICA ATP RACE 2023

1. Novak Djokovic (Serbia) 8.945, qualificato alle ATP Finals

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.445, qualificato alle ATP Finals

3. Daniil Medvedev (Russia) 6.935, qualificato alle ATP Finals

4. Jannik Sinner (Italia) 4.945, qualificato alle ATP Finals

5. Andrey Rublev (Russia) 4.275

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.615

7. Alexander Zverev (Germania) 3.415

8. Holger Rune (Danimarca) 3.110

9. Taylor Fritz (USA) 3.010

10. Casper Ruud (Norvegia) 2.815

11. Hubert Hurkacz (Polonia) 2.775

12. Tommy Paul (USA) 2.595

13. Alex de Minaur (Australia) 2.550

14. Karen Khachanov (Russia) 2.205

15. Frances Tiafoe (USA) 2.175

16. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 1.970

17. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 1.905

18. Ben Shelton (USA) 1.865

19. Nicolas Jarry (Cile) 1.720

20. Francisco Cerundolo (Argentina) 1.670

Foto: Lapresse