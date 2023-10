LIVE Sonego-Kotov, ATP Stoccolma 2023 in DIRETTA: match complicato contro l’emergente russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ben ritrovati amici di OA Sport per questo appuntamento di tennis, in particolare con la Diretta Live dell’incontro di ottavi di finale dell’Atp 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Pavel Kotov.

Grande occasione per mettere punti a referto per l’azzurro e iniziare lanciato questo finale di stagione importantissimo. Sonego infatti giocherà il 500 di Vienna o Basilea (è iscritto a entrambi) la prossima settimana, il 1000 di Bercy e poi sarà a Malaga per l’attesissima Final-8 di Coppa Davis ai “servigi” di Filippo Volandri. A proposito di Nazionale, in caso di vittoria quest’oggi si prospetterebbe un match di quarti di finale contro Emil Ruusuvuori o, udite udite, Tallon Griekspoor che sarà il numero 1 della Nazionale olandese.

Pavel Kotov è un tennista russo che negli ultimi mesi si è affacciato con continuità nel circuito maggiore, raggiungendo al massimo il numero 85 del mondo. Sempre stato un giocatore da challenger, il 25enne moscovita è dotato di un servizio potente e colpi da fondo altresì incisivi. La continuità non è la specialità della casa. L’azzurro può essere considerato nettamente favorito, con la speranza che possa arrivare fino in fondo al 250 svedese, lui che almeno un titolo Atp dal 2019 a oggi l’ha sempre conquistato, ad eccezione del 2020 in cui però giunse in finale a Vienna battendo appena Novak Djokovic.

Dunque, non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Sonego e Kotov. Il programma prevede un match di doppio alle ore 12.00, dopodiché il match Seyboth W.-Safiullin e poi toccherà all’azzurro. Torinese che quindi dovrebbe scendere in campo a pomeriggio inoltrato.

Foto: LaPresse