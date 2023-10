Tennis, Carlos Alcaraz: “Mi aspettavo la vittoria di Sinner a Pechino, gioca a un livello incredibile. Io voglio il n°1”

Carlos Alcaraz si prepara in vista del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e, contemporaneamente, analizza il suo momento. Dopo la vittoria di Wimbledon, fiore all’occhiello del suo 2023, il tennista spagnolo vuole chiudere la sua annata nuovamente con il piede sull’acceleratore con il mirino puntato verso le ATP Finals.

Il murciano inizia la sua analisi dal match perso contro Jannik Sinner nelle semifinali del torneo di Pechino. Un 76 61 che non è certo passato inosservato: “Ho parlato con Juan Carlos Ferrero su come potremmo cambiare quello che mi è successo nel secondo set, come essere migliore e cose del genere. Devo allenarmi, ragionare, guardare di nuovo la partita e vedere le cose più chiaramente per studiare cosa è successo esattamente ed essere in grado di migliorarmi. Ho solo un giorno per allenarmi prima del via del torneo, ma penso che sarò preparato e che cambierò tutto ciò che ho fatto di sbagliato a Pechino”.

L’altoatesino commenta la vittoria dell’altoatesino contro Medvedev: “Ho visto un po’ la partita, non tutta, ma non mi ha sorpreso. Conosco l’abilità e il livello di Jannik. È uno dei migliori al mondo in questo momento e può battere chiunque. So che aveva perso le precedenti sei sfide contro Medvedev, ma a volte puoi essere un tennista migliore perché studi il gioco del tuo avversario e cosa ha fatto di sbagliato per migliorare ed essere in grado di batterlo questa volta. Sono molto felice per lui, ma mi aspettavo che vincesse, perché sta giocando ad un livello incredibile”.

Il due volte vincitore di un torneo del Grande Slam pone poi gli obiettivi di fine stagione: “Dopo i tornei che ho già disputato, penso al numero 1, a poter arrivare di nuovo in vetta al ranking. Per me è l’obiettivo principale da qui alla fine della stagione. Vedremo se ci riuscirò, ma devo anche imparare dai fallimenti che potrei avere. Imparo da questo per vedere come posso migliorare ogni giorno o in ogni sessione di allenamento, questa è la cosa più importante per me, ma anche la numero uno è nella mia mente.

Foto: LaPresse