Tennis, buon debutto per Jasmine Paolini a Zhengzhou: Uchijima spazzata via in due set

Si apre con il sorriso l’avventura a Zhengzhou di Jasmine Paolini. La tennista azzurra, numero 31 delle classifiche mondiali, ha superato senza problemi la lucky loser Moyuka Uchijima con un perentorio 6-2 6-3 in nemmeno 90 minuti, garantendosi così il secondo turno con la sesta testa di serie Caroline Garcia.

La lucchese non ha pagato il cambio di avversaria, e dunque di tattica, nella giornata di ieri, con il tabellone stravolto dai ritiri di Cori Gauff ed Elena Rybakina; due forfait che hanno portato Liudmila Samsonova, finalista a Pechino, come undicesima testa di serie del tabellone e spostata in un’altra zona, con Uchijima che ne ha potuto approfittare. Sembrava potesse essere una partita combattuta quando la ventiduenne recupera immediatamente con carattere il break concesso in apertura, ma la sua partita quasi si chiude lì.

Poiché Jasmine fa la vera e propria schiacciasassi, pressando ogni volta che può sul servizio avversario che non raggiunge vette inenarrabili in termini di velocità, e soprattutto con una penuria di prime non indifferente. Due break in fila nel sesto e nell’ottavo gioco chiudono la prima frazione, nella seconda invece Jasmine attende il momento giusto: annulla una palla break nel terzo gioco, nel quarto prende quella distanza necessaria per chiudere la partita al secondo match point.

Paolini che chiude con il 74% di conversione della prima di servizio (26/35) ed il 59% con la seconda (13/22), salvando due delle tre palle break concesse. Mentre invece la giapponese mette in campo solo il 44% di prime e con le seconde è superattaccabile, convertendone il 38% (14/37): numeri con cui vincere è una chimera.

