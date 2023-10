Tennis, Berrettini si ferma fino al 2024: “Stagione finita, è stata una decisione molto difficile”

Si conclude anzitempo il 2023 di Matteo Berrettini, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 31 agosto in occasione del match di primo turno agli US Open contro il francese Arthur Rinderknech. Dopo essersi cancellato nelle ultime settimane da Stoccolma e Vienna, il tennista romano ha deciso di mettere la parola fine alla sua stagione agonistica per cercare di presentarsi nelle migliori condizioni possibili in Australia ad inizio 2024.

“Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine. Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute“, scrive l’ex numero 1 d’Italia sui social.

“È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024. Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le fasi finali di Malaga. Il vostro sostegno mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nei momenti più difficili. Grazie di cuore“, conclude il finalista di Wimbledon 2021.

Niente Final 8 di Coppa Davis a Malaga dunque per Berrettini, che non potrà dare una mano alla squadra azzurra di capitan Volandri nella rincorsa all’iconica Insalatiera d’argento dopo aver dovuto saltare anche il turno precedente a Bologna. I problemi fisici hanno rovinato la stagione del nostro portacolori, sprofondato attualmente al 90° posto del ranking ATP ma comunque abbastanza vicino all’accesso diretto nel main draw degli Australian Open 2024 senza dover passare dalle qualificazioni.

Foto: Lapresse