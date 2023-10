Taylor Fritz si ritira da Parigi-Bercy. Come cambia la corsa per le ATP Finals? Chi lotta per gli ultimi pass

Taylor Fritz ha annunciato il proprio ritiro dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista statunitense, che a inizio stagione era riuscito a raggiungere il quinto posto del ranking ATP e che è attualmente decimo nella graduatoria internazionale, era reduce dalla vittoria ottenuta all’esordio nel tabellone sul cemento indoor della capitale francese contro l’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-4.

Il 26enne, testa di serie numero 9 del seeding, ha spiegato la motivazione della propria scelta, che è legata a problemi agli addominali acutizzatasi proprio nella sfida di ieri con il sudamericano. Il tedesco Daniel Altmaier è così certo di passare il turno per walk-over e agli ottavi di finale incrocerà il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e l’austriaco Dominic Thiem: in palio il pass per disputare il quarto di finale verosimilmente contro il fuoriclasse serbo Novak Djokovic.

Taylor Fritz occupa attualmente il decimo posto nella ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso e che promuove i migliori otto tennisti alle ATP Finals, in programma al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. L’americano resta fermo a 3.100 punti e nei fatti è estromesso dalla kermesse nel capoluogo piemontese, la corsa alla qualificazione si trasforma sempre più in una bagarre molto accesa.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Andrey Rublev sono matematicamente qualificati. Stefanos Tsitsipas è sesto ed è ormai a un passo dal raggiungere il traguardo (3.885 punti), Alexander Zverev è sulla giusta strada (3.540). Holger Rune è ottavo con 3.290 punti, ma è tallonato dal polacco Hubert Hurkacz (3.110), mentre il norvegese Casper Ruud (2.825) e lo statunitense Tommy Paul (2.665) sono più attardati ma ancora in grado di qualificarsi alle Finals in caso di superbo risultato a Parigi.

La missione rimonta appare oggettivamente impossibile per l’australiano Alex de Minaur (2.605) e il russo Karen Khachanov (2.340). Ricordiamo che dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy ci sarà solo una settimane di tornei con l’ATP 250 di Metz e l’ATP 250 di Sòfia, poi scoccherà l’ora delle ATP Finals. Di seguito la classifica dell ATP Race 2023.

CLASSIFICA ATP RACE 2023

1. Novak Djokovic (Serbia) 8.955, già qualificato alle ATP Finals e al secondo turno a Parigi

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.455, già qualificato alle ATP Finals e al secondo turno a Parigi

3. Daniil Medvedev (Russia) 7.200, già qualificato alle ATP Finals e al secondo turno a Parigi

4. Jannik Sinner (Italia) 4.510, già qualificato alle ATP Finals e al secondo turno a Parigi

5. Andrey Rublev (Russia) 4.455, già qualificato alle ATP Finals e al secondo turno a Parigi

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.885, al secondo turno a Parigi

7. Alexander Zverev (Germania) 3.540, al secondo turno a Parigi

8. Holger Rune (Danimarca) 3.290, al secondo turno a Parigi

9. Hubert Hurkacz (Polonia) 3.110, al secondo turno a Parigi

10. Taylor Fritz (USA) 3.100, ritirato a Parigi

11. Casper Ruud (Norvegia) 2.825, al secondo turno a Parigi

12. Tommy Paul (USA) 2.665, al secondo turno a Parigi

13. Alex de Minaur (Australia) 2.605, al secondo turno a Parigi

14. Karen Khachanov (Russia) 2.340, al secondo turno a Parigi

Foto: Lapresse