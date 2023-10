Golf, il PGA Tour fa tappa in Messico. Aberg per il primo titolo sul circuito americano

Inizia in Messico l’ultimo trittico di settimane del PGA Tour, si gioca il World Wide Technology Championship sul meraviglioso percorso di El Cardonal at Diamante a Los Cabos. Campo nuovo per tutti che effettua il suo debutto sul massimo circuito americano, così come è la prima volta che si giocherà su un campo disegnato niente di meno che da Tiger Woods. La stella apicale del golf, insieme al suo studio, hanno inaugurato questa gemma nel 2014, e sarà durante questa settimana che per la prima volta il circuito americano fa tappa su un percorso progettato da uno dei suoi giocatori più rappresentativi di sempre.

Field composto da 131 giocatori con 5 dei primi 50 giocatori dell’OGWR presenti a Los Cabos, mentre saranno 7 dei top-50 della classifica di FedExCup. Dopo una settimana di pausa torna il PGA Tour con il primo di tre eventi consecutivi che porteranno alla conclusione definitiva della stagione di FedExCup, con questi sette tornei da disputare dopo i play-off che fanno da ponte verso un 2024 ricco di cambiamenti e novità. Non ci sarà a difendere il titolo lo statunitense Russell Henley, che l’anno scorso ha vinto a Mayakoba tenendosi dietro campioni dal calibro di Harman, Scheffler e Hovland (vincitore del World Wide Technology nelle due edizioni precedenti).

Il giocatore più atteso in Messico questa settimana è senza dubbio lo svedese Ludvig Aberg, uno dei 12 eroi di Ryder Cup della squadra europea che capitanata da Luke Donald un mese fa a Roma ci ha fatto sognare e vivere tre giorni di golf indimenticabili. Il nuovo fenomeno del golf mondiale va alla ricerca della prima vittoria sul PGA Tour (Aberg è passato professionista solo quest’estate). Dopo la Ryder di Roma lo svedese ha già colto un importante piazzamento con il 13esimo posto allo Shiners Children’s Open, impreziosito da un giro finale in 62 colpi che lascia denotare ancora una volta di che pasta sia fatto il ragazzo.

A dare battaglia ad Aberg prima di tutti ci proverà l’americano Sahith Theegala, che ha recentemente arpionato la sua prima vittoria sul Tour imponendosi nel primo evento di questa “FedExCup autunnale” al Fortinet Championship. L’americano viene da un 19esimo posto raccolto allo ZOZO Championship che dimostra ulteriormente il suo ottimo stato di forma. Da segnalare due ritorni importanti: Maverick McNealy torna a giocare un torneo dopo l’RBC Canadian Open di giugno e un’operazione alla spalla, mentre Cameron Young scende di nuovo in campo dopo 10 settimane di pausa. Grande curiosità poi per vedere il debutto di un ragazzo prodigio, sarà della partita anche il diciassettenne statunitense Billy Davis.

Per quanto riguarda la copertura televisiva Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+ trasmetteranno l’evento dalle 21.30 alle 00.30 per quanto riguarda i primi tre giri (sabato sera da palinsesto sul canale televisivo si partirà alle 22.35), mentre domenica per l’ultimo giro il collegamento di aprirà alle 21 e si concluderà a mezzanotte.

Foto: LaPresse