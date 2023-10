Taekwondo: Vito Dell’Aquila torna a vincere! L’azzurro si impone nel Montenegro Open

Dopo un periodo “a singhiozzo”, Vito Dell’Aquila torna a ruggire. L’azzurro del taekwondo, campione olimpico a Tokyo nei -58 kg, si è infatti imposto nel Montenegro Open 2023, che si è tenuto nell’ultimo weekend.

Il classe 2000, in un torneo di classificazione G1, è andato a prendersi il gradino più alto del podio al termine di un percorso che, nelle fasi più calde, l’ha visto superare, nell’ordine, lo spagnolo David Bello Munoz, ai quarti di finale, e il turco, Abdullah Omer Yarni, in semifinale, per poi arrivare alla finalissima.

Li, l’ultimo atto. Contro il solido irlandese Jack Woolley, che Dell’Aquila ha però piegato senza troppi problemi vincendo il primo round 12-5 e il secondo addirittura per 11-0.

In vista della volata finale del 2023 quindi, con le importantissime Gran Prix Final del 2-3 dicembre a Manchester, l’italiano ha fatto vedere di essere in risalita, pronto per provare a prendersi definitivamente la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

Foto: FITA