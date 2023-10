Superbike, Alvaro Bautista per scatenare la festa a Jerez, gli italiani vogliono stupire

Dopo quattro settimane di attesa da Portimao, finalmente Alvaro Bautista e la Ducati potranno scatenare la festa nell’ultimo Gran Premio stagionale a Jerez de la Frontera. Lo spagnolo dovrà raccogliere appena due punti nel corso del fine settimana per ottenere la matematica certezza del titolo mondiale: una sorta di formalità che si materializzerà in Spagna.

Toprak Razgatlioglu vuole comunque dare battaglia per chiudere al meglio la straordinaria esperienza quadriennale con la Ducati: l’anno prossimo il turco si cimenterà nella nuova esperienza con la BMW al termine di un Mondiale che lo vede saldamente seconda forza, essendo stato l’unico a inserirsi sulle code di un inarrivabile Bautista.

A proposito di ultime volte, ci sarà anche quella del britannico Jonathan Rea con la Kawasaki. Il sei volte campione del mondo Superbike passerà alla Yamaha proprio per sostituire proprio Razgatlioglu: quest’anno è stato particolarmente brillante in particolare nelle gare bagnate, chissà che in Spagna non arrivi un ultimo graffio per lui con la moto giapponese.

Interessante sarà seguire la prova in questo ultimo fine settimana dei piloti italiani Andrea Locatelli, Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci: i centauri nostrani seguono Rea in classifica. Il duello più interessante sarà quello Bassani-Rinaldi per la quinta posizione: solo 11 i punti di differenza tra i due.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo