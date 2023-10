Superbike, Michael Ruben Rinaldi firma con Motocorsa per il 2024

Un 2024 che vede grandi scossoni e cambiamenti nel mondo della Superbike: su tutti da segnalare il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in BMW dopo delle stagioni soddisfacenti in Yamaha. Michael Ruben Rinaldi rimane nell’orbita della Ducati, trasferendosi al team Motocorsa. Il romagnolo non sarà più pilota ufficiale Aruba per approdare nella squadra di Lorenzo Mauri, dove inizierà una nuova tappa della sua carriera.

Rinaldi che prende il posto di Axel Bassani, il quale si trasferirà a sua volta alla Kawasaki. Rinaldi che, oltre alla Ducati ufficiale, aveva già rappresentato gli altri due team indipendenti Ducati (Barni e GoEleven) e adesso chiude il cerchio passando alla Motocorsa.

Queste le parole di Rinaldi a margine dell’accordo raggiunto: “Il 2024 inizia oggi! Un nuovo team, nuove persone e un unico grande obiettivo: per questo il Team Motocorsa è la scelta giusta. Sarebbe complesso e senza dubbio riduttivo spiegare in così poche righe tutti i motivi per i quali io e il Team Motocorsa ci siamo scelti ed insieme abbiamo deciso di intraprendere questa grande sfida per la stagione 2024″.

“Vorrei quindi utilizzare solo due parole: passione e ambizione. Parole chiave che sono state, fin dal primo incontro con Lorenzo Mauri, l’essenza di un messaggio chiaro che voleva trasmettermi volendomi al centro di un progetto solido e competitivo per restare e puntare, a mente libera, ancora più in alto. Una visione che combacia perfettamente con quello che cerco: un team che abbia la mia stessa passione per questo sport, l’ambizione, il desiderio e lo spirito di sacrificio che servono per raggiungere grandi risultati“.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo