Superbike, GP Spagna 2023. Alvaro Bautista domina la Superpole race di Jerez de la Frontera. 5° Locatelli

A Jerez de la Frontera, l’ultima Superpole race della stagione 2023 parte in un clima da “ultimo giorno di scuola”, poiché non vi è più nulla di significativo in palio. Dunque, con tutti i verdetti pregnanti già emessi, i piloti scendono in pista a briglia sciolta. Non a caso, le fasi iniziali sono caratterizzate da un’intensa bagarre, però bruscamente interrotta.

Sul finire della seconda tornata viene esposta la bandiera rossa a causa della rottura del motore della Yamaha di Dominique Aegerter, che inonda d’olio l’asfalto della curva 5. A farne le spese è soprattutto Iker Lecuona, il quale ruzzola nella ghiaia. Il tempo di spargere il filler sul tracciato e si riparte da capo, seppur su distanza di 8 giri anziché 10.

Alla ripresa delle operazioni, Alvaro Bautista decide di mettere tutti d’accordo. Il fresco Bi-Campione del Mondo si pone al comando e va a prendersi una perentoria affermazione. Aegerter, salito sulla moto di riserva, sfrutta al meglio il jolly della ripartenza, resistendo al secondo posto sino alla bandiera a scacchi. In questo modo, il trentatreenne elvetico si fregia del primo podio della carriera in Superbike.

Scintille fra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu per il gradino più basso del podio. Dopo svariati sorpassi e controsorpassi il britannico ha la meglio sul turco. Andrea Locatelli, altro “graziato” dalla bandiera rossa (inizialmente era scivolato), chiude quinto, risultando il migliore degli italiani. In zona punti anche Danilo Petrucci (9°). Più indietro Michael Ruben Rinaldi, mentre Axel Bassani cade in seguito a un contatto con Garrett Gerloff. Alle 14.00 si disputerà Gara-2, atto conclusivo della stagione.

Foto: LPS