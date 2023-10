MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Felice anche se siamo stati meno efficaci. Futuro? Voglio essere tra i migliori”

Fabio Di Giannantonio ha centrato un piazzamento in top 10 in occasione del GP della Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota del Team Gresini nello specifico si è piazzato al nono posto, posizionandosi alle spalle di Luca Marini e precedendo Zarco.

Una buona prestazione dunque per il centauro italiano, il quale ha espresso le sue sensazioni una volta approdato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati abbastanza veloci -ha detto Di Giannantonio – sono felice della mia gara anche se non siamo stati così efficaci come in Australia e in Indonesia. Partendo più avanti sarei potuto stare con il secondo gruppo e giocarmi la top five“.

Diggia ha quindi parlato del suo futuro nella classe Regina. Il pilota infatti al momento si trova senza una scuderia per il 2024, anche se alcune voci di mercato lo danno molto vicino alla Honda: “Devo parlare con il mio manager, gli ho chiesto di non dirmi niente fino a dopo la gara. Io comunque voglio meritarmi la Motogp: voglio imparare, crescere, essere veloce ed essere tra i piloti più forti del mondo. Sto lavorando pensando non a una singola scuderia ma alla mia intera carriera“.

Una situazione “pendente” che non sta comunque aiutando Fabio: “Dopo aver fatto una carriera buona ed essere cresciuto negli ultimi due anni pensare di poter rimanere a piedi è brutto e non ti stimola. Ti aiuta solo trovare la forza di andare avanti e di lavorare sui dettagli”.

Foto: LaPresse