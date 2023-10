Mondiale Superbike 2024: svelato il calendario, doppio appuntamento in Italia con un nuovo circuito

È stato svelato il calendario del Mondiale Superbike 2024, che prevede 12 appuntamenti tra cui due grosse novità. Ad aprire la stagione sarà il GP d’Australia, in programma a Phillip Island dal 23 al 25 febbraio. Si tornerà poi in pista il mese dopo (22-24 marzo) per il primo evento europeo a Barcellona. Un altro mese di pausa prima del GP d’Olanda (19-21 aprile ad Assen). Ci sarà poi una lunga sosta di due mesi prima che il campionato riservato alle derivate di serie sbarchi in Italia: dal 14 al 16 giugno si correrà a Misano.

Il Mondiale Superbike si sposterà poi in Gran Bretagna (12-14 luglio a a Donington), prima di un mini sosta estiva. Il ritorno in pista è previsto a Portimao (Portogallo, 9-11 agosto) e a seguire debutterà un nuovo circuito: sulle sponde del Lago Balaton, in Ungheria, si correrà dal 23 al 25 agosto. Trasferimento in Francia per la tradizionale corsa a Magny-Cours (6-8 settembre) prima della seconda novità della stagione.

Ci sarà infatti un secondo appuntamento in Italia, sul nuovo circuito di San Martino del Lago, in provincia di Cremona: 20-22 settembre le date da segnare in calendario. Il finale di stagione sarà tutto in Spagna con Aragon (27-29 settembre) e Jerez (11-13 ottobre). Di seguito il calendario del Mondiale Superbike 2024.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2024

23-25 febbraio Phillip Island (Australia)

22-24 marzo Barcellona (Spagna)

19-21 aprile Assen (Olanda)

14-16 giugno Misano (Italia)

12-14 luglio Donington (Gran Bretagna)

19-21 luglio Most (Repubblica Ceca)

9-11 agosto Portimao (Portogallo)

23-25 agosto Balaton Park Circuit (Ungheria)

6-8 settembre Magny-Cours (Francia)

20-22 settembre Cremona Circuit (Italia)

27-29 settembre Aragon (Spagna)

11-13 ottobre Jerez (Spagna)

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo