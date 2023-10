Su che canale vedere Inghilterra-Italia, qualificazioni Europei 2024? Programma preciso, orario, tv, streaming

Sarà di nuovo Inghilterra-Italia. Gli azzurri tornano a Wembley, il teatro della finale degli ultimi Europei vinti ai rigori, per affrontare nuovamente la squadra di Gareth Southgate. Questa volta la partita è valida per il gruppo C di qualificazione, con i Tre Leoni alla guida della classifica con 13 punti e gli azzurri appaiati a 10 con l’Ucraina, ma con una partita giocata in meno.

All’andata gli inglesi ebbero la meglio con un netto 2-1, con Declan Rice ed il rigore di Harry Kane a regalare il successo ai britannici e la rete di Mateo Retegui a rendere meno amaro il passivo. Ma era un’Italia diversa, agli ultimi sgoccioli della gestione Mancini, e che con la guida di Luciano Spalletti sembra aver ritrovato le tattiche giuste per essere protagonisti.

Questa partita sarà anche un test per questa nuova Italia, che dovrà comunque fare a meno di alcuni elementi chiave come Federico Chiesa, Mattia Zaccagni, Sandro Tonali e Ciro Immobile. Un match da giocare senza troppi patemi, anche una sconfitta risulterebbe nemmeno troppo indigesta poiché gli azzurri avrebbero ancora in mano il destino della propria qualificazione battendo la Macedonia e facendo risultato con l’Ucraina all’ultima giornata.

Il match tra Inghilterra e Italia, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 Inghilterra-Italia- diretta su Rai1

PROGRAMMA INGHILTERRA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse