Dove si gioca Inghilterra-Italia? Stadio storico dove gli azzurri hanno vinto l’ultimo grande trofeo

Dopo il successo su Malta per 4-0 nella sfida giocata sabato sera a Bari, l’Italia di Luciano Spalletti già domani tornerà in campo per la seconda e ultima partita di questa sosta. Alle 20.45 gli azzurri saranno di scena per la terza volta in tre anni al Wembley Stadium di Londra per lo scontro diretto per la prima posizione nel gruppo C con l’Inghilterra, sesto match della selezione tricolore nel girone di qualificazione verso Euro 2024.

Considerando la situazione di classifica, un successo per gli azzurri si rivelerebbe fondamentale nel prosieguo del cammino verso la fase finale in Germania: l’Italia è al momento al secondo posto nella graduatoria del girone a quota 10 punti, ex aequo con l’Ucraina. Se la squadra di Spalletti dovesse ottenere una vittoria con più di un gol di scarto, il doppio confronto con la nazionale di Gareth Southgate andrebbe all’Italia, fattore utilissimo nel caso le due formazioni dovessero arrivare a pari punti.

La location dell’attesissima sfida non può che essere la casa della nazionale dei tre Leoni, il Wembley Stadium di Londra, autentica cattedrale del calcio mondiale: nell’impianto londinese è arrivata la più grande soddisfazione dell’ultimo decennio del calcio italiano, cioè la vittoria dell’Europeo, proprio ai danni dei padroni di casa, nell’edizione itinerante del 2021 ai calci di rigore dopo che la sfida, tra tempi regolamentari e supplementari, si era chiusa sul risultato di 1-1.

Da quel successo straordinario, l’Italia non è più riuscita a esprimersi nella stessa maniera di quanto si è visto nell’ultima manifestazione continentale: il periodo negativo ha portato a non qualificarsi per il secondo Mondiale consecutivo e, successivamente, a soccombere nella Finalissima CONMEBOL-UEFA contro l’Argentina nel giugno 2022, disputatasi proprio a Wembley e conclusasi con una sonora sconfitta degli azzurri per 3-0 nell’ultimo precedente italiano nell’impianto più capiente d’oltremanica.

Foto: Lapresse