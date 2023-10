Su che canale vedere gratis e in chiaro Italia-Malta? Programma, orario, tv, streaming

Ancora un giorno di attesa prima di poter assistere al ritorno in campo dell’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri saranno di scena domani dalle 20.45 per la quinta partita del proprio cammino verso gli Europei del 2024 contro Malta, sfida fondamentale per mantenere la seconda posizione nel girone C di qualificazione.

Dopo quattro giornate, l’Italia occupa la piazza d’onore nel raggruppamento con 7 punti all’attivo, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, alle spalle dell’Inghilterra prima e a pari punti con l’Ucraina, che però ha disputato una sfida in più degli azzurri. Con una vittoria sulla nazionale dell’arcipelago del Mediterraneo, l’Italia farebbe un altro passo importante verso la qualificazione in vista della super sfida contro gli inglesi programmata per martedì a Wembley.

Italia e Malta si sono già incrociate per queste qualificazioni nel mese di marzo. La squadra guidata allora da Roberto Mancini si impose per 2-0 a Ta’Qila, ottenendo i tre punti grazie alle reti di Retegui e Pessina messe a segno nei primi 45′. Davanti al pubblico caldissimo di Bari, la formazione del Bel Paese vorrà chiudere i conti del match già nel primo tempo per poi risparmiare energie preziose per l’impegno del 17 ottobre contro l’Inghilterra, sfida che in caso di successo potrebbe chiudere ufficiosamente la partita per l’accesso alla fase finale.

Di seguito il calendario completo della sfida tra Italia e Malta, programmata per le 20.45 di domani allo Stadio San Nicola di Bari. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’incontro.

CALENDARIO ITALIA-MALTA (14 OTTOBRE)

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 – Italia-Malta – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-MALTA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse