Rugby, Inghilterra e Fiji si scontrano per conquistare un posto in paradiso ai Mondiali

Entra nel vivo la Rugby World Cup 2023 e da sabato pomeriggio prendono il via i quarti di finale in Francia. Domenica, però, alle 17, a Marsiglia, la terza partita del weekend vedrà di fronte l’Inghilterra e le Fiji, due outsider che sognano di ribaltare i pronostici della vigilia.

L’Inghilterra era arrivata ai Mondiali dopo un 2023 da dimenticare, con molti più dubbi che certezze e sembrava che il nuovo ct Steve Borthwick non riuscisse a trovare la quadra per far girare la squadra. La vittoria, però, in 14 uomini contro l’Argentina ha dato ai britannici una nuova consapevolezza che li ha portati a chiudere agevolmente al primo posto il proprio girone e, ora, ad avere una chance enorme di arrivare in semifinale.

Perché sulla loro strada c’è la squadra più folle dei Mondiali. Quelle Fiji capaci di battere un’Australia in profonda crisi e di eliminarla a sorpresa dalla RWC, ma anche capaci di arrivare a un passo dal rimettere Eddie Jones e i suoi in corsa, perdendo di misura contro un underdog come il Portogallo. Le Fiji sanno alternare partite e giocate da grandissima squadra a partite ed errori inconcepibili a questo livello. E a Marsiglia servirà la partita perfetta per ribaltare i pronostici e andare per la prima volta nella storia in semifinale.

I favori della vigilia, ovviamente, sono tutti dalla parte dell’Inghilterra. Troppo esperta, concreta e quadrata la formazione britannica per immaginare un passo falso, così come troppo altalenanti, imprevedibili e folli sono i figiani per pensare nel colpaccio. Ma proprio la follia figiana, unita alle loro qualità tecniche, potrebbe essere l’arma per scioccare nuovamente il mondo.

