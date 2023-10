Su che canale vedere Genoa-Milan stasera? Calendario, programma, tv, streaming

Il sabato dell’ottava giornata di campionato si chiuderà al Marassi con il match tra Genoa e Milan. Rossoneri che dovranno eventualmente rispondere all’Inter, impegnata nel pomeriggio con il Bologna, mentre i grifoni sono alla ricerca di punti salvezza.

I grifoni non sono difatti riusciti a far fruttare le due vittorie con Lazio e Roma; solo due punti nelle altre cinque giornate, con otto punti conquistati nelle prime sette giornate. Bottino non disprezzabile, ma si poteva aspirare a qualcosa di più. Ma il Milan dovrà stare attento a questa tendenza della squadra del grande ex Alberto Gilardino a giocare al meglio contro le grandi della nostra Serie A.

Il match tra Genoa e Milan della 8a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmesso su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

