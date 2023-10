Su che canale vedere Borussia Dortmund-Milan stasera? Programma, orario, tv e streaming

Il Westfalenstadion sarà la casa del match tra Borussia Dortmund e Milan, valido per il secondo turno del gruppo F nel Girone F. Le due squadre si daranno parecchio battaglia quest’oggi per conquistare punti importanti in un raggruppamento considerato difficilissimo, che comprende anche Newcastle e Paris Saint-Germain.

Con soli novanta minuti giocati, il match tra le due compagini rischia di diventare già uno spareggio. Rossoneri fermi ad un punticino dopo il pari contro il Newcastle, va peggio alla squadra tedesca andata ko con il PSG e quasi costretta a vincere per non potersi considerare già fuori dai giochi con sole due partite europee giocate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Amazon Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse