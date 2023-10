Sollevamento pesi, 8 azzurri iscritti al Grand Prix di Doha. Nino Pizzolato a caccia della misura per Parigi

La Nazionale italiana di sollevamento pesi ha voltato pagina dopo il Mondiale di Riyadh e si sta preparando in vista dell’ultimo appuntamento della stagione internazionale 2023 (tralasciando le gare giovanili): il Grand Prix di Doha. La capitale del Qatar ospiterà infatti dal 4 al 14 dicembre un evento valevole per le qualificazioni olimpiche ai Giochi di Parigi 2024.

Si tratta di una competizione a partecipazione facoltativa, che garantisce comunque a tutti la possibilità di mettere a referto una misura importante per consolidare o comunque migliorare la propria posizione nel ranking a cinque cerchi. Chance fondamentale dunque per l‘Italia, che può contare attualmente su due soli atleti in zona qualificazione diretta per Parigi.

L’IWF ha già pubblicato l’entry list provvisoria del Grand Prix asiatico, in cui risultano iscritti 8 pesisti azzurri. Oltre a Sergio Massidda (-61 kg) e Mirko Zanni (-73 kg), gli unici virtualmente qualificati per le Olimpiadi, troviamo nella lista anche Oscar Reyes Martinez (-81 kg), Nino Pizzolato (-89 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (-96 kg), Giulia Imperio (-49 kg), Lucrezia Magistris (-59 kg) e Giulia Miserendino (-71 kg).

Di seguito è possibile consultare l’elenco completo provvisorio dei partecipanti in tutte le categorie di peso per la seconda tappa stagionale del circuito Grand Prix a Doha.

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST PROVVISORIA DEL GRAND PRIX 2023 IN QATAR

Foto: FIPE