Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Fiorentina-Cukaricki? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

La Fiorentina vuole mettersi immediatamente alle spalle il brutto ko in campionato contro l’Empoli. Una brutta partita per gli uomini di Vincenzo Italiano, che appaiono ancora troppo altalenanti, e che dovranno immediatamente riscattarsi con il Cukaricki per non complicarsi oltremodo la strada in Conference League.

I due pareggi con Genk e Ferencvaros tengono Nico Gonzalez e soci al terzo posto nel gruppo F, ma c’è tempo per recuperare; bisognerà iniziare con il piede giusto contro i serbi, al momento fanalino di coda son zero punti e un solo gol segnato e in difficoltà anche nel campionato di appartenenza, solo sesti con 16 punti (ma una partita in meno rispetto a Vozdovac e Vojvodina avanti a lei).

Il match tra Fiorentina e Cukaricki, che si disputerà alle 21.00 di oggi 26 ottobre, sarà visibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Calcio 253, per cui in streaming su NOW e SkyGo. In streaming si potrà seguire anche su DAZN, che detiene i diritti della terza competizione europea.

