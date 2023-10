Skicross, Simone Deromedis: “L’obiettivo è la Coppa del Mondo generale”

Due infortuni bruttissimi nella passata stagione non son bastati a fermarlo. Appena tornato dalla rottura della clavicola un meraviglioso Simone Deromedis si è andato a prendere a Bakuriani la medaglia d’oro ai Mondiali di skicross.

L’azzurro è pronto per la nuova stagione, sperando ovviamente che vada tutto per il meglio, per puntare nuovamente in alto come ci ha confidato a margine della presentazione del FISI Media Day.

Le sue parole: “Partire con una medaglia in tasca è quasi un peso che ti porti. So che dopo aver fatto bene una volta, posso far bene di nuovo. Quest’anno so che non ci sono grandi eventi, ma si punta gara per gara alla generale”.

E aggiunge: “E’ uno sport in cui è difficile essere costanti. Però nelle gare in cui sono stato in forma, che purtroppo sono state poche visti i problemi avuti, la Big Final c’era. Una volta che arrivi in forma e fai quello che devi fare il resto sta al destino. Cerchiamo di non cadere…”.

Foto: FISI / Pentaphoto