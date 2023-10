Skateboard, Mazzara e Sorgente eliminati in semifinale ai Mondiali park. Domani i titoli a Roma

Al The Spot di Ostia (Roma) sono andate in scena le semifinali dei Mondiali di skateboard, specialità park. Questa disciplina metterà in palio le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Due italiani hanno cercato il colpaccio di fronte al proprio pubblico, ma non sono riusciti a qualificarsi alla finale riservata ai migliori otto atleti del circuito internazionale.

Dopo aver disputato un buon turno preliminare e un eccellente quarto di finale, Alessandro Mazzara e Alex Sorgente non sono riusciti a superare l’ultimo taglio, concludendo rispettivamente al 12mo posto (83.11) e in 16ma piazza (56.23). Il brasiliano Luigi Cini ha primeggiato (89.01) davanti agli statunitensi Gavin Bottger (89.85), Jagger Eaton (89.49) e Tate Carew. In lizza per le medaglie, nell’atto conclusivo che offrirà spettacolo domani pomeriggio, ci saranno anche il giapponese Yuro Nagahara (88.14), i brasiliani Pedro Barros (88.08) e Augusto Akio (87.59), l’australiano Keefer Wilson (86.36).

Nella competizione femminile, invece, non c’erano italiane allo Skatepark della capitale. La giapponese Kokona Hiraki ha chiuso in testa (91.48) davanti alla connazionale Hinano Kusaki (88.19) e alla brasiliana Raicca Ventura 87.16), mentre la spagnola Naia Laso insegue (85.80) insieme alle statunitensi Ruby Lilley (85.06) e Minna Stess (85.05). Torneranno in scena anche la giapponese Sakura Yosozumi (84.96) e la tedesca Lilly Stoephasius (84.76).

Foto: Lapresse