Short Track: Sighel chiude quinto nei 1500 metri. Corea del Sud e Cina vincono nelle staffette

Si chiude senza podi la terza ed ultima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo a Montreal. Oggi le speranze azzurre erano riposte soprattutto su Pietro Sighel, che ha centrato la qualificazione alla finale dei 1500 metri, ma non è riuscito ad andare oltre al quinto posto. Una gara complicata per il trentino, che ha lottato comunque fino all’ultimo per il podio in una finale che ha visto la doppietta sudcoreana con Kim Gun Woo davanti a Park Ji Won.

Nella gara femminile spettacolare successo della belga Hanne Desmet, che ha beffato proprio nell’ultimo giro con un sorpasso meraviglioso la sudcoreana Kim Gilli (seconda) e l’americana Kristen Santos-Griswold (terza). Una buona prestazione di Gloria Ioriatti, che si è qualificata per la finale B, conclusa poi al secondo posto.

Luca Spechenhauser non è riuscito a ripetersi nei 1000 metri, terminando al sesto posto (secondo della finale B). La vittoria è andata all’olandese Jens van ‘t Wout, che ha preceduto il sudcoreano Hwang Daeheon, favorito della vigilia. Tra le donne vittoria per la sudcoreana Seo Whimin davanti alla canadese Danae Blais e alla connazionale Park Jiyun.

Nella staffetta femminile si è imposta la Corea del Sud, che ha battuto l’Olanda e gli Stati Uniti in una rocambolesca finale, che ha visto anche la squalifica del Canada. L’Italia (Betti, Valcepina, Confortola, Sighel) ha chiuso seconda la finale B dietro alla Cina.

In quella maschile, invece, super vittoria della Cina, che ha dominato la concorrenza. Il quartetto cinese si è imposto sul Canada e sul Kazakhstan, con la Corea del Sud squalificata. L’Italia (Antonioli, Oss Chemper, Nadalini, Spechenhauser) si è piazzata seconda nella finale B dietro al Belgio.

