Short Track: prima giornata positiva per gli azzurri a Montreal. Le staffette volano in semifinale

Ottimo avvio per la squadra azzurra nella prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di short track a Montreal. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati degli italiani.

La giornata si è aperta con le batterie dei 500 metri. Al femminile si è messa in luce Martina Valcepina, reduce dal podio dello scorso weekend, che ha vinto la sua batteria, conquistando un posto nei quarti di finale. Eliminata, invece, Chiara Betti, che dovrà passare dai ripescaggi.

Un po’ di paura per l’Italia nella gara maschile, visto che Pietro Sighel ha concluso al terzo posto in una batteria difficilissima dietro al lettone Roberts Kruzbergs e al cinese Liu Shaolin. L’altoatesino è stato comunque ripescato tra i migliori terzi, visto che la batteria è stata velocissima. Eliminato invece Thomas Nadalini mentre è stato squalificato Luca Previtali nei preliminari.

Nella prima serie dei 1500 belle prestazioni di Arianna Sighel ed Elisa Confortola, che chiudono al secondo posto le loro batterie e accedono alla semifinale. Tra gli uomini, invece, non manca l’obiettivo Luca Spechenhauser, che si piazza al secondo posto in quella che è stata la batteria più veloce.

Pietro Sighel ha preso parte alla seconda serie dei 1500 metri, andando a vincere la sua batteria e centrando così l’accesso alla semifinale. Un traguardo raggiunto anche da Luca Previtali, alla sua prima semifinale della carriera in Coppa del Mondo. In campo femminile, invece, hanno conquistato la semifinale sia Chiara Betti sia Gloria Ioriatti, mentre Martina Valcepina dovrà passare dai ripescaggi.

Elisa Confortola è reduce dalla finale nei 1000 metri e proverà a ripetersi in quel di Montreal. Intanto la valtellinese ha superato le batterie, concludendo al secondo posto. In campo maschile molto bravo a centrare i quarti Davide Oss Chemper, mentre un po’ di delusione per Luca Spechenhauser, secondo lo scorso weekend, che invece dovrà passare dai ripescaggi.

Capitolo staffette. Nella mista il quartetto composto da Chiara Betti, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser ha vinto la propria batteria davanti al Belgio e ha centrato così la qualificazione alla semifinale. Gli azzurri puntano alla finale, dove si troveranno di fronte sempre i belgi e anche Cina, Giappone e Francia.

Passano in semifinale anche le azzurre (Betti, Confortola, Ioriatti, Sighel), che hanno concluso al secondo posto dietro al Canada. Proprio le canadesi saranno avversarie dell’Italia per un posto in finale, in una semifinale che vede presenti anche gli Stati Uniti ed il Kazakhstan.

Avanza anche la staffetta maschile. Il quartetto italiano (Sighel, Spechenhauser, Nadalini, Antonioli) ha concluso al secondo posto dietro al Canada. I canadesi saranno avversari degli azzurri in semifinale insieme alla Corea del Sud e al Belgio.

