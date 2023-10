Short track, i convocati dell’Italia per le prime tappe di Coppa del Mondo a Montreal: Pietro Sighel la punta di diamante

Comincia questo weekend a Montreal una nuova stagione di Coppa del Mondo per lo short track, che si concluderà poi solamente il 18 febbraio 2024 con la sesta e ultima tappa in quel di Gdansk. La metropoli canadese ospiterà i primi due appuntamenti del circuito maggiore in back-to-back, dal 20 al 22 ed il fine settimana successiva dal 27 al 29 ottobre.

Obiettivi importanti per l’Italia, che vuole dare seguito agli ottimi risultati dello scorso inverno grazie ad un gruppo abbastanza solido e trascinato dalla stella Pietro Sighel. Il campione mondiale in carica sui 500 metri è pronto ad affrontare una stagione da grandissimo protagonista sia a livello individuale che nelle staffette (maschile e mista).

In assenza di Arianna Fontana, lo staff tecnico azzurro – guidato dal High Performance Director Kenan Gouadec e completato dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari – ha diramato le convocazioni per la trasferta nordamericana selezionando in tutto 11 atleti.

Oltre al già citato Pietro Sighel, saranno di scena in Canada anche Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Martina Valcepina al femminile, Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser al maschile. Esordio assoluto tra i senior in Coppa del Mondo per i giovani Previtali e Oss Chemper.

Foto: Lapresse