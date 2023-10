Short track, Arianna Fontana avvisa: “Non gareggerò finché non sarà fatta giustizia!”

Andare avanti per la propria strada. Arianna Fontana, atleta straordinaria e capace di vincere 11 medaglie a Cinque Cerchi e scavalcare nella graduatoria di tutti i tempi negli sport invernali Stefania Belmondo in qualità di rappresentante nostrana con più medaglie alle Olimpiadi Invernali, darà seguito alla sua presa di posizione molto chiara nei confronti della FISG.

La fuoriclasse valtellinese, nei fatti, non prenderà parte al via della stagione agonistica dello short track, previsto dal 20 al 22 ottobre a Montreal (Canada). La condizione è molto chiara: Fontana vuole giustizia e si attende che la procura federale si pronunci nel merito degli episodi accaduti nel corso degli allenamenti del 2019 e da lei denunciati nei Giochi Invernali di Pechino del 2022.

Arianna aveva accusato Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, due compagni della squadra italiana maschile, di averla fatta cadere negli allenamenti e di non essere stata difesa dalla Federghiaccio, con cui si era creato anche un contrasto per il ruolo di suo marito/allenatore, Anthony Lobello.

“Sono una donna di parola quindi oggi non parto per Montreal, non sono in aeroporto né già sull’aereo diretta in Canada per la prima Coppa del Mondo della stagione… Come dico da un po’ di tempo, non gareggerò finché questa situazione non sarà risolta e questo non inizierà finché l’indagine non sarà chiusa“, le prime parole del post su Facebook dell’azzurra.

“Quindi per me, un bel pranzetto con lo Zio, in Valmalenco, per respirare l’aria fresca delle mie montagne. Non scendere in pista il prossimo fine settimana mi rattrista molto perché so che avrei rappresentato bene l’Italia grazie al lavoro svolto. A tutti voi tifosi, non vi nascondo che mi mancano davvero le emozioni che provo quando sono sul ghiaccio e quelle che mi trasmettete… non sapete quanto! Ora, però posso solo aspettare che questa situazione faccia il suo corso, che potrebbe avvenire tra 2 giorni o 2 anni. Ma come molti di voi mi hanno detto e scritto in questi mesi, tutto ritorna, e la verità verrà fuori…“, ha aggiunto Fontana.

“Inoltre, voglio ricordarvi che, anche se non gareggio, ci sono altri atleti italiani in gara che hanno bisogno del nostro sostegno e del nostro tifo! Colgo quindi l’occasione per augurare buona fortuna a loro, ai veterani, a chi è alla prima esperienza e a chi ormai ci ha preso gusto! In bocca al lupo anche ai miei compagni di allenamento di questi mesi, la fatica è finita, ora inizia il divertimento!!! E buona fortuna a tutti i pattinatori che gareggeranno a Montreal. Un’altra stagione piena di azione, adrenalina e successo sta per iniziare!“, ha concluso la nostra portacolori.

