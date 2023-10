Short track, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Montreal: Sighel guida gli azzurri

La Coppa del Mondo di short track si è aperta settimana scorsa a Montreal e resterà sul ghiaccio canadese anche per il secondo appuntamento stagionale, in programma nel weekend del 27-29 ottobre. L’Italia vuole essere ancora grande protagonista alla Maurice-Richard Arena, dopo aver festeggiato quattro podi nell’evento che ha inaugurato la stagione. Sono stati confermati gli undici pattinatori azzurri che hanno gareggiato pochi giorni fa in terra nordamericana.

Kenan Gouadec, High Performance Director, coadiuvato dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari, ha selezionato Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Martina Valcepina, Elisa Confortola, Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali. La stella sarà chiaramente il fuoriclasse Pietro Seghel, reduce dal terzo posto sui 1000 metri. Riflettori puntati anche su Valcepina, Confortola e Spechenhauser, ma anche sulle staffette (la mista vuole confermarsi sul podio, quelle monosesso cercano il riscatto).

Kenan Gouadec ha dichiarato attraverso i canali federali: “La squadra ha dimostrato un gran livello con un’ottima prima tappa e si vede che il lavoro tecnico-tattico portato avanti in questi mesi di allenamento è stato positivo. I ragazzi e lo staff hanno messo in mostra un’ottima sinergia ed ora l’obiettivo per questa seconda tappa è confermare gli ottimi risultati della prima uscita cercando una piccola rivincita nelle staffette che non hanno ancora mostrato il loro vero potenziale“.

Foto: Credit ISU