Short track, Coppa del Mondo Montreal 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Nel weekend del 20-22 ottobre prenderà il via la stagione della Coppa del Mondo di short track. Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada) assisteremo a una tre-giorni di gare molto interessante e si tratterà di un bel banco di prova per capire la condizione di tutti gli atleti al via.

In casa Italia c’è curiosità sull’avvicinamento a questo appuntamento. La formazione tricolore vorrà rispondere presente, potendo contare sulla classe di Pietro Sighel, leader della squadra nelle prove individuali e nelle staffette. Vedremo se, sulla scia dei risultati del giovane atleta nostrano, altri della nouvelle vague seguiranno a ruota.

Il Bel Paese ha bisogno di un ricambio generazionale al completo, considerata la perdurante assenza di Arianna Fontana che, come è noto, ha deciso di non gareggiare visto quanto accaduto a livello di gestione di rapporto con la Federghiaccio. Una questione che tiene banco già da qualche tempo e non ha portato a un chiarimento completo tra le due parti.

La prima tappa della Coppa del Mondo di short track a Montreal (Canada) sarà trasmessa in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+ e sul canale Youtube dell’ISU. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle singole giornate di gare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SHORT TRACK MONTREAL 2023

Venerdì 20 ottobre

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 21 ottobre

dalle 19.30: quarti di finale, semifinali e finali 1000m (gara1) e 1500m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 22 ottobre

dalle 19.30: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1000m (gara2). Finali staffette femminile e maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SHORT TRACK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, canale Youtube dell’Isu.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse