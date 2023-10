Serie A in tv oggi (sabato 7 ottobre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La serie A vive il suo ultimo weekend prima della pausa per le qualificazioni agli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania. Tre partite previste per questo sabato, tutte e tre che offriranno sicuramente un bello spettacolo.

Si comincia al Meazza, con l’Inter di Simone Inzaghi che aspetta il Bologna. Thiago Motta torna dunque contro una sua importante fetta di passato, essendo uno dei protagonisti del Triplete 2010. Ma ormai gli anni sono passati e ci sono punti da conquistare, per dei felsinei che hanno probabilmente raccolto meno di quanto meritassero.

Nel pomeriggio, alle 18.00, derby della Mole tra Juventus e Torino. Entrambe le squadre con qualche acciaccato di troppo: Allegri deve reinventare il proprio attacco con le assenze di Chiesa e Vlahovic, per Juric rotazioni difensive all’osso con i ko di Buongiorno e Sazonov. In serata Genoa-Milan, rossoneri che potrebbero optare per un po’ di turnover mentre i grifoni temono per le condizioni di Retegui, che non si è allenato negli ultimi giorni.

Ecco a voi il programma della Serie A 2023-2024 per le partite del 7 ottobre; Genoa-Milan verrà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 oltre che sui servizi streaming di Sky e DAZN. Gli altri match, in esclusiva su DAZN, potranno essere visti su Sky Zona DAZN solo dai possessori di abbonamento Sky e DAZN in contemporanea.

SERIE A IN TV OGGI 7 OTTOBRE

15.00 Inter-Bologna – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

18.00 Juventus-Torino – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

20.45 Genoa-Milan – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming su NOW, SkyGo e DAZN

Foto: LaPresse