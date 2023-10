Serie A in tv oggi (domenica 22 ottobre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La nona giornata di serie A entra nel vivo. Cinque le partite che verranno disputate in questa domenica 22 ottobre, che ridisegnerà in maniera sostanziale la classifica dopo i tre anticipi della giornata di ieri.

Si comincia con Roma-Monza alle 12.30. Nel lunch match i giallorossi vogliono provare a scalare le gerarchie dopo un brutto inizio, ma avranno di fronte i brianzoli imbattuti dallo scorso 2 settembre e provenienti da due successi in fila con Sassuolo e Salernitana. Questo è il match che verrà trasmesso anche su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Si prosegue con i due match delle 15.00; Salernitana-Cagliari è già una sfida salvezza, mentre il Bologna accoglierà il sorprendente Frosinone. Alle ore 18.00 Gian Piero Gasperini affronterà con l’Atalanta una importante fetta del suo passato al Gewiss Stadium rappresentata dal Genoa, mentre il big match di giornata è l’incrocio tra la capolista Milan e la Juventus.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

I match della nona giornata di campionato di Serie A verranno trasmessi in diretta esclusiva su DAZN; per i possessori dell’abbonamento alla piattaforma streaming e a Sky, sarà possibile anche vedere questi match sul canale tematico Sky Zona DAZN (214). Roma-Monza sarà invece il match disponibile per gli abbonati Sky.

SERIE A IN TV OGGI 22 OTTOBRE

Domenica 22 ottobre

Ore 12.30 Roma-Monza – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

Ore 15.00 Bologna-Frosinone – diretta tv su Sky Zona DAZN per i possessori di abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea, streaming su DAZN

Ore 15.00 Salernitana-Cagliari – diretta tv su Sky Zona DAZN 2 per i possessori di abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea, streaming su DAZN

Ore 18.00 Atalanta-Genoa – diretta tv su Sky Zona DAZN per i possessori di abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea, streaming su DAZN

Ore 20.45 Milan-Juventus – diretta tv su Sky Zona DAZN per i possessori di abbonamento Sky Sport e DAZN in contemporanea, streaming su DAZN

SERIE A IN TV OGGI, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Roma-Monza

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN

Salernitana-Cagliari

Diretta tv: Sky Zona DAZN 2 (215 Sky, con abbonamento Sky e DAZN in contemporanea=

Diretta streaming: DAZN

Bologna-Frosinone, Atalanta-Genoa e Milan-Juventus

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky, con abbonamento Sky e DAZN in contemporanea=

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse