Serie A in tv oggi (1Â° ottobre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

Non c’è un attimo di sosta per la Serie A 2023/2024 che, anche oggi, scenderà sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola. E iniziamo immediatamente da quello che sarà il lunch match di questo turno: partiamo da Bologna-Empoli. I felsinei guidati da Thiago Motta ospiteranno al Dall’Ara gli azzurri toscani e non sarà una partita scontata. I padroni di casa vengono da tre pareggi consecutivi per 0-0 e vorranno invertire il trend.

Nell’ultimo turno invece, gli empolesi, hanno assaporato il gusto della prima vittoria stagionale contro la Salernitana e proveranno nuovamente a ripetersi. Alle 15.00 invece, il Genoa di Alberto Gilardino, volerà sino alla Dacia Arena di Udine per vedersela con i nerazzurri allenati da Andrea Sottil. Anche in questo caso ci si aspetta una partita equilibrata. Dalle 18.00 poi, il big match di giornata: Atalanta-Juventus.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La Dea al Gewiss Stadium proverà a superare i bianconeri di Massimiliano Allegri: dovrebbe uscire fuori un match avvincente. A chiudere, infine, il derby tra Roma e Frosinone. I giallorossi sono in una situazione di classifica delicatissima, ad appena due punti dalla zona retrocessione. Insomma José Mourinho e i suoi dovranno rialzare la testa ma non sarà facile contro i ciociari. Ma ecco di seguito il calendario e il programma della giornata di Serie A di oggi.

CALENDARIO SERIE A IN TV OGGI (1 OTTOBRE)

Domenica 1° ottobre

Ore 12.30 – Bologna-Empoli – 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Udinese-Genoa – 7° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Atalanta-Juventus – 7° turno – Diretta tv Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Roma-Frosinone – 7° turno – Diretta tv Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Bologna-Empoli:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

Udinese-Genoa:

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Atalanta-Juventus:

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Roma-Frosinone:

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse