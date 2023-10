MotoGP, quando la prossima gara? GP Indonesia 2023: programma, orari, tv, calendario 13-15 ottobre

Il Motomondiale riprende fiato. Domenica prossima non si corre. Dopodiché comincerà un forsennato Tour de Force che si dipanerà su tre continenti nell’arco di sette settimane! Il folle finale di stagione 2023 scatterà da Mandalika, dove domenica 15 ottobre si correrà la quarta edizione del Gran Premio d’Indonesia.

L’appuntamento ha avuto due vite distinte. La prima, brevissima, si è sviluppata negli anni ’90. All’epoca si correva a Sentul (sull’Isola di Java). Andarono in scena due GP, dopodiché l’evento venne stroncato dalla crisi finanziaria asiatica del 1997. La corsa è rinata nel 2022, seppur in un contesto totalmente diverso. Mandalika si trova difatti sull’Isola di Lombok, dirimpettaia a Bali.

Il tracciato misura 4.300 metri, è privo di lunghi rettilinei ed è caratterizzato da una serie di curve veloci. Rimane l’incognita meteo. Nel 2022, proprio la domenica, si verificò un nubifragio che condizionò l’esito della gara di MotoGP (Miguel Oliveira trionfò nelle proverbiali “condizioni ibride”, di cui lui è maestro). Si correva, però, a fine marzo. Lo spostamento a ottobre lascerà tutti più tranquilli? Per scoprirlo basterà seguire il GP d’Indonesia in TV.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Indonesia. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint e alla Gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, viceversa, il GP indonesiano sarà proposto in differita. Non ci sarà inoltre modo di vedere in chiaro le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento di Mandalika potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP INDONESIA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 13 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.00-3.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 3.50-4.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 4.45-5.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 7.15-7.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 8.05-8.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 9.00-10.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 14 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40-3.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 3.25-3.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 4.10-4.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 4.50-5.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5.15-5.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6.50-7.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7.15-7.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7.45-8.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8.10-8.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 15 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: Valerio Origo