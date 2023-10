Sci alpino, il palmares di Lucas Braathen, gli screzi con la Norvegia e il suggestivo scenario del Brasile

Alla vigilia della prima gara dell’anno, la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è stata già segnata dal clamoroso ritiro di Lucas Braathen a soli 23 anni. Il norvegese ha comunicato questa inaspettata e sorprendente decisione in una conferenza stampa proprio a Soelden. Ma quali sono i motivi che hanno portato Braathen a smettere con il suo sport e dichiarare “Per la prima volta sono davvero felice”?

Sicuramente alla base della decisione di Braathen c’è una profonda spaccatura con la federazione norvegese per alcune questioni commerciali. Il classe 2000 è stato testimonial negli scorsi mesi di un marchio di abbigliamento svedese, uno sponsor che non fa parte di quelli della federazione del proprio paese. I dirigenti norvegesi hanno deciso di multare il loro atleta, anche se questa multa non è mai stata pagata da Braathen, che ha anzi attaccato duramente le persone coinvolte.

Il caso di Braathen non è il primo che scoppia in Norvegia, visto che anche Aleksander Aamodt Kilde ha fatto presente la questione, mentre sono stati eclatanti le fratture con due grandi campioni come Henrik Kristoffersen e Johannes Hoesflot Klaebo. Queste la parole di Braathen: “Per poter continuare a sciare in questo sistema dovrei mettere da parte non solo i miei sogni, ma anche la mia felicità. E non sono disposto a farlo. Non smetto per protesta, non ho la pretesa di essere vendicativo. Vivo secondo il motto che dovrei fare sempre ciò che mi rende più felice e penso che il sistema che abbiamo oggi non funzioni più”.

Sicuramente la Norvegia perde uno dei suoi migliori atleti nel panorama degli sport invernali, uno dei possibili campioni dei prossimi anni. Braathen vanta cinque vittorie in Coppa del Mondo, la prima proprio a Soelden nel 2020 dove oggi ha comunicato il ritiro, ed ha conquistato nella scorsa stagione la coppa di slalom.

Da capire ora la reazione da parte della federazione norvegese e se ci sarà un possibile ripensamento da parte dell’atleta e un riavvicinamento delle parti. Avrebbe davvero del clamoroso un cambio di nazionalità da parte di Braathen, che ha origini brasiliane (Lucas Pinheiro Braathen il nome completo e su Instagram è conosciuto solo come Pinheiro) e che dunque potrebbe anche optare in futuro di correre addirittura per il Brasile. Al momento sono solo ipotesi davvero tanto suggestive e non c’è nulla di fondato, ma certamente a 23 anni c’è tutto il tempo per rientrare ed è essere ancora un protagonista dello sci alpino.

FOTO: LaPresse