Sci alpino, Della Vite: “Bello partire nel primo gruppo”; De Aliprandini: “Conosco perfettamente questa pista”

Dopo l’opening femminile di ieri, quest’oggi si apre anche la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino con lo slalom gigante di Soelden. Grande curiosità per il primo confronto stagionale tra i migliori interpreti della specialità sul Rettenbach, con l’Italia che proverà ad inserirsi nella lotta per il podio sperando in un exploit del giovane talento Filippo Della Vite.

“E’ bello partire nel primo gruppo insieme a tanti campioni di questa specialità, adesso tanti si aspettano un ulteriore salto da parte mia, io penso solamente ad allenarmi bene e a divertirmi, poi vedremo cosa succederà ma senza stress”, ha dichiara l’azzurro alla vigilia della competizione odierna tra i pali larghi sulle nevi austriache ai microfoni della FISI.

L’unico altro italiano a partire nel primo gruppo è Luca De Aliprandini, reduce da una stagione negativa: “L’anno scorso mi ha insegnato tante cose, fino a metà stagione ho fatto molta fatica, dopo le cose sono cambiate e anche i risultati sono arrivati. Arrivo da un’estate di allenamenti proficui, conosco perfettamente questa pista per averci corso tante volte, può succedere veramente di tutto e sono tanti i possibili vincitori. Naturalmente le mie attenzioni saranno rivolte al solo gigante, vedremo durante la stagione se ci sarà l’opportunità di partecipare a qualche supergigante”.

Obiettivo qualificazione per la seconda manche molto complesso per Giovanni Franzoni, a caccia della zona punti con il pettorale 69: “E’ stato un 2023 veramente difficile, dopo l’infortunio di Wengen sono stati tanti i cattivi pensieri che hanno attraversato la mia mente, però sono riuscito a superarli e adesso mi sento bene. Riparto dal gigante, l’intenzione è quella di mantenere l’idea della polivalenza, per quanto mi riguarda è già un grande successo essere nuovamente al fianco dei miei compagni, potendo forzare senza sentire più dolore”.

Foto: Fisi/Pentaphoto