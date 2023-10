Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Soelden 2023: programma, orari, tv, streaming

Comincia questo fine settimana la Coppa del Mondo 2023-24 di sci alpino. Si parte come di consueto da Soelden, con due giganti che danno il via alla stagione. Un appuntamento che è più un test per valutare lo stato di forma degli atleti, che poi avranno ancora un paio di settimane prima del vero via stagionale.

Una pista quella di Soelden che ha visto anche alcune importanti vittorie in campo femminile, come quella di Marta Bassino nel 2020 davanti a Federica Brignone, che era riuscita a trionfare sulle nevi austriache nel 2015. Lo scorso anno ci fu il successo di Mikaela Shiffrin davanti a Lara Gut-Behrami e Petra Vlhova.

In campo maschile addirittura l’Italia non è mai riuscita a vincere sul Rettanbach. L’ultimo podio azzurro a Soelden risale addirittura al 2012 quando Manfred Moelgg chiuse al secondo posto dietro a Ted Ligety. Nella passata stagione trionfo di Marco Odermatt (andrà a caccia del tris quest’anno) davanti a Zan Kranjec ed Henrik Kristoffersen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile e maschile di Soelden, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD (possibile anche su Rai 2) ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SOELDEN

Sabato 28 Ottobre

10.00 Prima manche gigante femminile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante femminile Soelden (Austria)

Domenica 29 Ottobre

10.00 Prima manche gigante maschile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante maschile Soelden (Austria)

GIGANTE SOELDEN 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro (possibile anche visione su Rai 2), Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse