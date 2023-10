Sci alpino, Alex Vinatzer sicuro: “Non mi sento inferiore a nessuno. Ho lavorato sulla costanza”

Il quadriennio olimpico verso Milano-Cortina 2026 sta entrando nel vivo e Alex Vinatzer sarà sicuramente uno degli atleti di punta della Nazionale italiana maschile di sci alpino nel prossimo inverno. Lo slalomista azzurro, bronzo mondiale in carica tra i pali stretti, è chiamato ad un salto di qualità nell’arco dell’intera stagione di Coppa del Mondo per dimostrare di aver finalmente trovato una buona stabilità tecnica senza alternare un’uscita ad una manche di alto livello.

“Sono carico. Sono passati credo sei mesi dalle ultime competizioni, quindi penso sia ora di tornare a gareggiare sperando di portare a casa qualche bel risultato. Sicuramente la preparazione è andata bene. Abbiamo fatto tanta preparazione atletica, siamo stati un mese in Argentina per allenarci bene. Adesso la situazione dei ghiacciai è un po’ difficile per allenarsi, però dobbiamo cercare di fare il meglio e penso sia uguale per tutti“, ha dichiarato il 24enne altoatesino ai microfoni di OA Sport in occasione del Media Day della FISI.

“Abbiamo cambiato qualcosa tecnicamente per provare a trovare maggiore costanza e analizzare ogni minimo dettaglio da poter limare, anche con un lavoro specifico sugli occhi per mettere a posto un po’ tutto. Vedremo quando ci saranno le gare, perché in allenamento è sempre più facile. Alla fine l’importante è la gara e finché non si arriva alla competizione non è possibile capire se il lavoro è stato redditizio o no. Io ci credo, ma vedremo“, prosegue Vinatzer.

“Se parto già con la mentalità di non sentirmi al livello dei top, non li batterò mai. Quando mi presento in partenza, sono convinto di essere il più forte. Poi vincere è comunque difficile, però almeno devo partire dal punto di vista che non valgo meno degli altri. Poi man mano che va avanti la stagione, saranno i risultati a parlare“, conclude il nostro portacolori.

LA VIDEO INTERVISTA AD ALEX VINATZER