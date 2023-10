Ryder Cup 2023: Europa in trionfo, USA battuti 16,5-11,5. A Roma Ã¨ festa per il team di Luke Donald

L’Europa si riprende la Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, sede dell’edizione 2023. Il team di Luke Donald batte gli USA di Zach Johnson per 16,5-11,5, assicurandosi così il recupero del trofeo che aveva perso a Whistling Straits due anni fa. Una performance, quella di questi tre giorni, sostanzialmente impeccabile da ogni punto di vista e sublimata dalla luce del pomeriggio di Roma, capace di illuminare così, tra ali infinite di folla, la festa blu.

Comincia bene la giornata per il team europeo, che si ritrova con 5 match dei primi 6 che fanno segnare blu sul tabellone. Solo Cantlay riesce a prendere subito il vantaggio nei confronti di di Rose. Il confronto più acceso, però, è proprio il primo, tra Rahm e Scheffler, con lo spagnolo che va 2 up dopo cinque buche e viene ripreso alla 9.

Col procedere delle partenze, appare chiaro che gli USA, nella seconda metà degli accoppiamenti, abbia una marcia in più, peraltro anche prevedibile. Anche se tale situazione di preferenza non è così netta come potrebbe apparire, visto che anche Fleetwood contro Fowler e MacIntyre contro Clark trovano un buon via.

Quando si entra nel pieno pomeriggio di Roma, però, la situazione diventa particolarmente difficile da decifrare in virtù delle tantissime evenienze che si verificano contemporeaneamente. Mentre la seconda metà dei match tende un po’ verso gli USA, è la prima parte che esalta (fino a un certo punto) il pubblico accorso a Roma. Rory McIlroy e Tyrrell Hatton fanno esultare gli europei alla 17 e alla 16 portando i compagni a tiro di vittoria, ma Cantlay prima, con il birdie alla 17, e Homa poi, con un numero clamoroso dopo un colpo di penalità alla 18, impediscono che il mezzo punto arrivi: si continua, perciò, a cercare un momento per la chiusura definitiva.

E questa arriva dall’11° match, che è alla buca 16 quando Tommy Fleetwood, che è 2 up, si vede concedere il pareggio nella buca 16 da Rickie Fowler, il che dà il via a un’immensa mole di festeggiamenti. Il seguito dei match diventa sostanzialmente inutile e serve a fissare il 16,5-11,5 finale.

RYDER CUP 2023: RISULTATI MATCH SINGOLI

Match 1: 11:35 Jon Rahm (ESP)–Scottie Scheffler pari

Match 2: 11:47 Viktor Hovland (NOR)–Collin Morikawa 4&3

Match 3: 11:59 Justin Rose (ENG)–Patrick Cantlay 2&1

Match 4: 12:11 Rory McIlroy (NIR)–Sam Burns 3&1

Match 5: 12:23 Matt Fitzpatrick (ENG)–Max Homa 1 up

Match 6: 12:35 Tyrrell Hatton (ENG)–Brian Harman 3&2

Match 7: 12:47 Ludvig Åberg (SWE)–Brooks Koepka 3&2

Match 8: 12:59 Sepp Straka (AUT)–Justin Thomas 2 up

Match 9: 13:11 Nicolai Højgaard (DEN)–Xander Schauffele 3&2

Match 10: 13:23 Shane Lowry (IRE)–Jordan Spieth pari

Match 11: 13:35 Tommy Fleetwood (ENG)–Rickie Fowler 3&1

Match 12: 13:47 Robert MacIntyre (SCO)–Wyndham Clark 2&1

Foto: LaPresse