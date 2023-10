Rugby, Mondiali 2023: la Francia schiera i più forti per sfidare l’Italia

Manca Antoine Dupont, ancora out per l’infortunio al volto subito contro la Namibia, ma escluso il suo fortissimo mediano di mischia Fabien Galthié ha scelto il XV migliore per la sfida di venerdì sera a Lione contro l’Italia. Non vuole lasciare spazio a fraintendimenti il ct transalpino per la partita che vale l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2023.

A sostituire Dupont ci sarà Maxime Lucu, che fa coppia con Matthieu Jalibert, l’apertura titolare in questo Mondiale dopo il forfait di Romain Ntamack alla vigilia. E nella trequarti troviamo giocatori di assoluto livello come Thomas Ramos, Damian Penaud, Gael Fickou, Jonathan Danty e Louis Bielle-Biarrey, mentre dalla panchina è pronto a entrare un altro talento come Melvyn Jaminet.

Il pack di mischia, invece, vede una prima linea formata da Balille, Mauvaka e Atonio, mentre in seconda linea sono schierati Woki e Flament. La terza linea è fortissima, con Jelonch e Ollivon ai lati e, in fondo, Gregory Alldritt. “In termini di lavoro, organizzazione e preparazione delle partite giocat, siamo dove volevamo essere. Ora è il campo a dover dimostrare se questo è bastato oppure no. Venerdì avremo la risposta” ha dichiarato Fabien Galthié.

FRANCIA – formazione

15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

Replacements: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet

Foto: LaPresse