Rugby, Mondiali 2023: il Sudafrica archivia le Tonga e ipoteca i playoff

Si è concluso a Marsiglia l’ultimo match del weekend della Rugby World Cup e il Sudafrica vince la sfida con le Tonga e prenota un posto ai quarti di finale. Match combattuto tra le due squadre, anche se gli Springboks hanno sempre dato la sensazione di poter vincere senza problemi.

Questo nonostante l’avvio vede i sudafricani sbagliare troppo e dopo 3 minuti William Havili va sulla piazzola per il 3-0 per le Tonga. Passa poco più di un minuto, però, e Cobus Reinach mette a posto le cose andando oltre e segnando la meta del 7-3. Giocano però bene le Tonga, chiudono tutti gli spazi e si rendono pericolose. Ma gli Springboks quando cambiano marcia sono letali e al 19’ è Canan Moodie a ricevere fortunosamente un ovale sporco e l’accelerazione è netta e 14-3 per il Sudafrica.

Ora sono i ragazzi campioni del mondo a gestire il match, a fare la partita e dopo un paio di affondi è Deon Fourie ad andare oltre con la maul alla mezz’ora di gioco. Il primo tempo sembra aver ormai indirizzato il match, ma quasi allo scadere sono le Tonga a trovare la giocata vincente con Ben Tameifuna che raccoglie l’ovale e va oltre per il 21-8 con cui si va al riposo.

È una bella partita a Marsiglia, con i tongani che ci mettono coraggio e cuore, ma la classe del Sudafrica rende gli sforzi vani per i pacifici. E al 50’ è Jesse Kriel a mettere il sigillo sul match, con la meta del bonus e Sudafrica che scappa via sul 28-8. Match chiuso? No, perché le Tonga non vogliono alzare bandiera bianca e pochi minuti dopo è Fine Inisi ad andare oltre con una bellissima meta che riporta sotto i tongani sul 28-13. Entrambe le formazioni, visto l’attuale metro arbitrale, vengono graziati per un paio di placcaggi pericolosi e si arriva quasi all’ora di gioco, quando Willie La Roux riceve al largo, la difesa tongana placca male e l’estremo schiaccia il 35-13.

Ora il discorso è veramente chiuso e negli ultimi 20 minuti c’è ancora il tempo per vedere le mete di Marco van Staden, Patrick Pellegrini e Kwagga Smith per il 49-18 finale. Sudafrica che, così, sale a 15 punti e ora deve aspettare Irlanda-Scozia per sapere se sarà qualificato ai quarti e in che posizione in classifica.

