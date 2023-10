Rugby, le Zebre Parma sbarcano a Swansea per sfidare gli Ospreys

Seconda giornata dell’United Rugby Championship e a dare il via al weekend saranno le Zebre Parma, ospiti degli Ospreys allo Swansea.com Stadium di Swansea. Entrambe le formazioni sono uscite sconfitte all’esordio e andranno a caccia, dunque, della prima vittoria nel torneo.

La squadra di Fabio Roselli ha ceduto 36-40 in casa con l’Ulster, al termine di un match assurdo, giocato a lunghi tratti molto bene dalla franchigia federale, ma perso per la scelta suicida di non chiedere mischia a tempo scaduto, quando il pack parmigiano stava dominando e aveva già portato a un cartellino giallo tra i nordirlandesi. Un ko che ha fatto male e che ha prolungato una striscia negativa che dura da tutta la scorsa stagione.

Gli Ospreys, invece, hanno perso 34-26 in casa del Connacht a Galway, con un match dai molti volti. I gallesi sono andati sotto 24-0 nei primi 33 minuti della partita, per poi segnare 3 mete e riportarsi a -5 dai padroni di casa, prima che la meta di Forde spegnesse le velleità degli Ospreys, che però hanno dimostrato sprazzi di buon rugby.

La partita di sabato sarà, dunque, fondamentale per entrambe le formazioni per dare una scossa a questo avvio di stagione, con le Zebre che sono chiamate a un colpaccio su un campo sempre ostico e contro un’avversaria che un anno fa espugnò il Lanfranchi per 24-28. Sarà un match duro, dove anche le condizioni climatiche potrebbero giocare una parte importante, visto che a Swansea sabato è prevista forte pioggia nel primo pomeriggio.

Foto: Alessio Tarpini – LPS